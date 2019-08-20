إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال

المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال.

وأوضحت أن نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ستكون عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي www.jobs.sa .