مكتبة المؤسس تكثف حضور حافلات مصادر التعلم المتنقلة بالحدائق العامة

المناطق - الرياض

تستأنف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة نشاطها الثقافي للوصول إلى القارئ العام في الأماكن العامة، وذلك بحضور حافلات مصادر التعلم المتنقلة في الحدائق العامة بالرياض، وذلك بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض، ويأتي ذلك تفعيلا ومواصلة لجهود المكتبة في إيصال الثقافة لمختلف القراء، والعمل على الوصول للقارئ في الأماكن العامة والميادين.

وسوف يصحب ذلك إقامة مرسم حر، وقراءات حرة، وعروض مسرحية لمدة يومين، فضلا على تقديم هدايا متنوعة للقراء.

وتسعى المكتبة من خلال حافلات مصادر التعلم إلى إيصال الخدمة القرائية إلى المستفيدين في أماكن الانتظار والميادين والحدائق التي حددتها وفق جداول زمن .

يذكر أن مجلس إدارة المكتبة قرر اطلاق حافلات مصادر التعلم التابعة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة تذهب الى المستفيدين في أماكن تواجدهم،مما يسهم في تحقيق المحور الأول من رؤية المملكة 2030 المتمثل في مجتمع حيوي بيئته عامرة ويهدف لدعم الموهوبين من الكتَاب والمؤلفين والمخرجين خاصة من فئات الشباب , والعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة.

وقد بدأ تدشين مشروع مصادر التعلم المتنقلة في منتزه الأمير عبدالعزيز بن عياف في حي الحمراء شرق الرياض , وذلك بحضور امين مدينة الرياض الذي اعتبر هذا المشروع احد اهم المشروعات الثقافية التي تقدم الى المواطن والمقيم .

وهو يشكل أحد برامج المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب , الذي يسهم في دعم مسيرة التشجيع على القراءة.

ويركز المشروع على الوجود في عدة ساحات بالرياض منها : حديقة حي الياسمين وحديقة ظهرة لبن ومنتزه عبدالعزيز بن عياف ومنتزه الملك عبدالله بحي الملز وحديقة حي الواحة ساحة الروضة حديقة الفريان بحي السويدي ساحة محمد بن القاسم حي الروابي وحديقة عكاظ حي الشفاء.