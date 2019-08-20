احدث الأخبار

أمير الشرقية يعزي أسرة “العطيشان”
المنطقة الشرقية
 مكتبة المؤسس تكثف حضور حافلات مصادر التعلم المتنقلة بالحدائق العامة
منطقة الرياض
 بجانب عدة مشاريع تنموية أخرى .. “إعمار اليمن” ينشىء بنية تحتية كاملة للكهرباء في حجة
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة : الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل محافظ الرس ويلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بمناسبة التشكيل الجديد
أبرز المواد
 أمين منطقة تبوك يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية : “طب الأسرة” ركيزة أساسية في تحسين المستوى الصحي للمجتمع
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات فرع وزارة التجارة بالمنطقة
أبرز المواد
 الأمير جلوي بن عبدالعزيز يستعرض استعدادات جامعة نجران للعام الجامعي المقبل
أبرز المواد
 إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يفتتح المقر الجديد لفرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة
أبرز المواد
أمير الشرقية يعزي أسرة “العطيشان”

أمير الشرقية يعزي أسرة “العطيشان”

المنطقة الشرقية
مكتبة المؤسس تكثف حضور حافلات مصادر التعلم المتنقلة بالحدائق العامة

مكتبة المؤسس تكثف حضور حافلات مصادر التعلم المتنقلة بالحدائق العامة

منطقة الرياض
بجانب عدة مشاريع تنموية أخرى .. “إعمار اليمن” ينشىء بنية تحتية كاملة للكهرباء في حجة

بجانب عدة مشاريع تنموية أخرى .. “إعمار اليمن” ينشىء بنية تحتية كاملة للكهرباء في حجة

أبرز المواد
شرطة مكة المكرمة : الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة

شرطة مكة المكرمة : الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة

أبرز المواد

أمير الشرقية يعزي أسرة “العطيشان”

أمير الشرقية يعزي أسرة “العطيشان”
http://almnatiq.net/?p=764646
المناطق - الدمام
عزى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، أمس (الاثنين) أسرة العطيشان، في وفاة فرزة بنت حمد الخفاجي القحطاني، وذلك بمنزل ابنها أحمد العطيشان بالدمام.
وعبر سموه عن صادق تعزيته ومواساته لأبناء وبنات الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، ويعوضهم في مصابهم خير.
من جهته قدم أبناء الفقيدة وذويها الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية على تعزيته في الفقيدة، مثمنين لسموه اللفتة الكريمة، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية : “طب الأسرة” ركيزة أساسية في تحسين المستوى الصحي للمجتمع

أمير الشرقية : “طب الأسرة” ركيزة أساسية في تحسين المستوى الصحي للمجتمع
الاثنينية : أمير الشرقية نجاحات الحج لا يغطيها كلام المشككين

الاثنينية : أمير الشرقية نجاحات الحج لا يغطيها كلام المشككين
الجوازات: 1000 سعودية يعبرن منافذ الشرقية بلا تصريح خلال ساعات

الجوازات: 1000 سعودية يعبرن منافذ الشرقية بلا تصريح خلال ساعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*