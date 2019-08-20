أمير الشرقية يعزي أسرة “العطيشان”

المناطق - الدمام

عزى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، أمس (الاثنين) أسرة العطيشان، في وفاة فرزة بنت حمد الخفاجي القحطاني، وذلك بمنزل ابنها أحمد العطيشان بالدمام.

وعبر سموه عن صادق تعزيته ومواساته لأبناء وبنات الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، ويعوضهم في مصابهم خير.

من جهته قدم أبناء الفقيدة وذويها الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية على تعزيته في الفقيدة، مثمنين لسموه اللفتة الكريمة، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.