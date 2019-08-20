أمير القصيم يكرم المنظمين والفائزين بملتقى “وطني أمانة”

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مجلس الاستقبال الرئيسي بمقر الإمارة بمدينة بريدة , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم ، المنظمين والفائزين بملتقى وطني أمانة ، الذي نظمته لجنة شباب مدينة بريدة بنادي الشرق التابع لمكتب الدعوة والإرشاد شرق مدينة بريدة.

حيث قدم أمين مجلس شباب القصيم دهش بن عبدالعزيز الدهش في بداية التكريم نبذة عن الملتقى لسموه , والذي امتد لثمانية أيام , قام على تنظيمه حوالي 300 شاب ولمدة 6 ساعات بشكل يومي واستفاد منه اكثر من 10 ألاف شاب , مبيناً لسموه على أن الملتقى اشتمل على مسار توعوي ومسار ترفيهي اشتملت على العديد من الندوات الحوارية والمعارض والمسابقات التنافسية والجوائز التشجيعية والنشاطات الرياضية المختلفة , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب المنطقة على دعمه الدائم وتشجيعه للشباب بالمنطقة.

وثمن سمو الأمير فيصل بن مشعل الجهود المبذولة من قبل لجنة شباب مدينة بريدة لإقامة مثل هذه الملتقيات والتي تهدف إلى تحسين الوعي وتعزيز التنمية والإبداع والابتكار وتكريس الوطنية في نفوس الشباب والإثراء الفكري وترسيخ الممارسات الإيجابية لتعزيز الولاء للدين والوطن وقيادته , مفتخراً سموه بما يقدمه مجلس شباب المنطقة من نشاطات عديدة وتوسع قائم للجان , موجهاً سموه بإقامة ملتقى شباب الوطن بالمنطقة ومشاركة الشباب من كافة مناطق المملكة من خلاله لتبادل الخبرات بينهم وتعزيز دورهم لبناء وتنمية هذه البلاد المباركة , مبيناً على أن شباب الوطن هم عامود مستقبل هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , وأشار سموه على أهمية تكرار إقامة مثل هذه الملتقيات لاكتشاف المبدعين والمتميزين من شباب المنطقة ، مما يعزز مواكبتهم لمستجدات العصر ومتغيراته المتسارعة ، ويسهم في تحقيق مبادرات ومحاور رؤية المملكة وإبراز المواهب والتعزيز من قدرات الشباب وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتنميتها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

وقدّم رئيس لجنة شباب بريدة عبدالسلام الطريمان وكافة الشباب المشاركين بالملتقى شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على عنايته ودعمه لشباب المنطقة ومتابعته المستمرة لكل ما يخص أنشطة لجان الشباب ومجلس شباب القصيم.