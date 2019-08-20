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وزارة الشؤون البلدية والقروية تعزّز أعمال أمانة المدينة بكوادر وآليات للرقابة

وزارة الشؤون البلدية والقروية تعزّز أعمال أمانة المدينة بكوادر وآليات للرقابة

منطقة المدينة المنورة
أمير القصيم يكرم المنظمين والفائزين بملتقى “وطني أمانة”

أمير القصيم يكرم المنظمين والفائزين بملتقى “وطني أمانة”

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وزارة الشؤون البلدية والقروية تعزّز أعمال أمانة المدينة بكوادر وآليات للرقابة

وزارة الشؤون البلدية والقروية تعزّز أعمال أمانة المدينة بكوادر وآليات للرقابة
http://almnatiq.net/?p=764658
المناطق - المدينة المنورة

 

 

عززت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعمال أمانة منطقة المدينة المنورة الرقابية لموسم ما بعد الحج والذي تستقبل فيه المدينة المنورة نحو مليون زائر بكوادر بشرية متخصصة وآليات منوعة لمواكبة الحاجة العالية إلى الكوادر البشرية المتخصصة لتغطية أعمال الرقابة الصحية على مدار الساعة لجميع المنشات الغذائية التي تقدم خدمات للحجاج وتشمل مطابخ الإعاشة والمطاعم والفنادق ومحلات الوجبات السريعة واللحوم والمراكز التجارية.

 

وأوضح وكيل أمانة منطقة المدينة المنورة للخدمات رمضان بن محمد الزهراني أن وزارة الشؤون البلدية والقروية دعمت الأمانة بـ 62 من المراقبين الصحيين من أمانة منطقة الرياض وأمانة منطقة القصيم حيث انضم المراقبين إلى زملائهم في فرق العمل الميدانية بالبلديات الفرعية في المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف التي تشهد كثافة بشرية عالية وزيادة في الطلب على الوجبات الغذائية من المطاعم ومحال الوجبات السريعة ومنتجات الإعاشة.

 

وقال الزهراني إن الأمانة انتهت مؤخراً من تنفيذ المرحلة الثالثة من خطتها الموسمية للرقابة الصحية، وهي المرحلة التي استمرت من الخامس حتى الخامس عشر من ذي الحجة، وركزت على المنشآت التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين والزوار، وشملت أنشطة المسالخ والمطابخ والمطاعم ومحال الوجبات السريعة والأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة مثل صالونات الحلاقة والمغاسل، حيث نفذت الأمانة 11958جولة تفتيشية على هذه الأنشطة.

 

وأضاف أن الأمانة كانت قد بدأت أعمال الرقابة الصحية الموسمية لحج هذا العام بالمرحلة الأولى التي استمرت من السادس حتى الرابع والعشرين من شوال المنصرم، واستهدفت المنشآت في المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية التي تشهد كثافة عالية من الحجاج والزائرين، ونفذت خلالها 18903مهمة تفتيشية أسفرت عن إغلاق 138منشأة وإصدار غرامة فورية على 112منشأة، ورفع مستوى  69منشأة صحية لضمان سلامة الخدمات المقدمة للحجاج, تلا ذلك المرحلة الثانية خلال المدة بين 18من ذي القعدة وحتى الرابع من ذي الحجة وجرى خلالها التركيز على المنشآت عالية الخطورة في جميع البلديات التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، ونفذت خلالها 16977مهمة تفتيشية.

 

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