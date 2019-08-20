محافظ حفر الباطن يقيم مأدبة عشاء لرئيس المحكمة العامة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة

أقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن مساء امس بمقر المحافظة ، مأدبة عشاء تكريما لرئيس المحكمة العامة حفر الباطن فضيلة الشيخ أحمد المحيميد بمناسبة انتهاء فترة عملة بالمحافظة بحضور عدد من المسؤولين وشيوخ وأهالي المحافظة.

واشاد سمو محافظ حفر الباطن بما قدمه فضيلة الشيخ أحمد المحيميد خلال فترة عمله رئيسا لمحكمة حفر الباطن والارتقاء بخدمات قطاع القضاء في المحافظة ، ونوه سموه بما يلقاه مرفق القضاء من دعم وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ داعياً الله تعالى أن يوفقه في عملة الجديد خارج المحافظة.

من جهته عبر فضيلة الشيخ أحمد المحيميد عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على كرم الحفاوة ، ومشيداً بدعم سموه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم مرفق القضاء في المحافظة.