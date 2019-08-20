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غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في الأول من سبتمبر

غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في الأول من سبتمبر

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غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في الأول من سبتمبر

غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في الأول من سبتمبر
http://almnatiq.net/?p=764679
المناطق - الأحساء

تُطلق غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في نسخة مطورة معتمدة من البورد الأمريكي، للرجال والسيدات، ولمدة شهرين تقريبًا، بمعدل 75 ساعة، وذلك ابتداء من الأحد 02/01/1441هـ الموافق 01/09/2019م بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي إطلاق البرنامج الذي يُعد أحد أهم التخصصات التي تعمل على تطوير وترقية وتجويد منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الإنفاق ما يعزّز قدراتها في مواجهة التحديات التي تواجهها ويمكّنها من تقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية تدعم أهداف جودة الحياة والتنمية المستدامة.

ومن جهته أكد الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة على أهمية الدبلوم لما يضطلع به من دور في تزويد المشاركين بأسس ومبادئ ومهارات إدارة الجودة في المستشفيات والمراكز الطبية بكفاءة وفاعليّة، وتحقيق أفضل مستويات ومعايير الجودة واستثمار الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف بالإضافة إلى تخطيط وتنظيم وتقييم المستشفيات وتنمية مهارات وإدارة فرق العمل.

وأوضح مبارك أن برنامج الدبلوم يستهدف المدراء والوظائف القيادية الصحية بالمستشفيات والمسؤولين عن إدارة المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية وإدارة الأقسام الطبية والأقسام الخاصة بالخدمات الطبية والفنية والإدارية والعاملين في مهن الرعاية الصحية بالإضافة إلى الراغبين في الالتحاق بإحدى الوظائف الصحية.

يُشار إلى أن المحاور العامة للبرنامج تضم التعريف بإدارة الجودة في المستشفيات، أسس تخطيط الجودة وطرق التوعية الصحية، أدوات تحسين وقياس الجودة، نظام تقويم الأداء وإدارة الجودة في القطاع الصحي، التدريب على بعض أساسيات تطبيق الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر الصحية.

ويأتي هذا الدبلوم ضمن سلسلة الدورات التدريبية وبرامج التأهيل ولقاءات التوظيف التي تنفذها الغرفة بشكل دوري بهدف رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعًا لسياسات وخطط توظيف أبناء المنطقة وتطبيقًا لبرامج توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص.

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