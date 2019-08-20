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بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات

بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات

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بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات

بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات
http://almnatiq.net/?p=764683
المناطق - الخفجي

كشفت بلدية محافظة الخفجي عن إغلاق محطتان وقود بشكل جزئي، لعدم إلتزامهم بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة  (المسجد ودورات المياه)، وذلك ضمن حملة نفذتها البلدية مؤخرا، على عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية نفذت الحملة للتأكيد على محطات الوقود ومدى تطبيقها للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينا أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لبعض محطات الوقود، وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتي تهدف لتطوير ورفع مستوى محطات الوقود .

وقال “الحميداني” أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لعدد (2) محطات حيث تم إغلاق بعض مضخات الوقود بنسبة50% الى 80%، مع إلزامهم بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة (المسجد ودورات المياه)، وذلك استنادا للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والبناء على الأنظمة والتعليمات.

وأكد المهندس محمد بن حزام الحميداني على ضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود وتصحيح أوضاع هذه المحطات وفقاً للأنظمة والتعليمات والتي تهدف لتطوير ورفع مستوى محطات الوقود .

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