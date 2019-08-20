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انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون

انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=764690
المناطق _ الرياض

تعقد لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون اجتماعها الثاني للعام 2019م، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض خلال الفترة 20-2 أغسطس 2019م.
وسيناقش الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات، التي يأتي في مقدمتها بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومشروع “اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” بالإضافة ‘‘ إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدول المجلس.

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