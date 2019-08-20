احدث الأخبار

الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض
أبرز المواد
 انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون
أبرز المواد
 مصرع 6 إرهابيين بعملية أمنية بشمال العراق
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في الأول من سبتمبر
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يبدأ تدريب المعلمين والمعلمات الجدد على الحقيبة التأسيسية
منطقة تبوك
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحة بالمحافظة
منطقة تبوك
 محافظ حفر الباطن يقيم مأدبة عشاء لرئيس المحكمة العامة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من مليونين و 500 ألف حبة كبتاجون
أبرز المواد
 وزارة الشؤون البلدية والقروية تعزّز أعمال أمانة المدينة بكوادر وآليات للرقابة
منطقة المدينة المنورة
 أمير القصيم يكرم المنظمين والفائزين بملتقى “وطني أمانة”
أبرز المواد
 أمير الشرقية يعزي أسرة “العطيشان”
المنطقة الشرقية
الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض

الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض

أبرز المواد
انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون

انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون

أبرز المواد
مصرع 6 إرهابيين بعملية أمنية بشمال العراق

مصرع 6 إرهابيين بعملية أمنية بشمال العراق

أبرز المواد
بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات

بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات

أبرز المواد

الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض

الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض
http://almnatiq.net/?p=764693
المناطق _ نيويورك

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على انخفاض اليوم, بعد تسجيل مكاسب على مدار ثلاث جلسات متتالية، لكن النتائج القوية لشركة هوم ديبوت المدرجة على المؤشر “داو جونز” حدت من الخسائر.
وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي 48.93 نقطة أو 0.19% ليصل إلى 26086.86 نقطة، وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 4.64 نقطة أو 0.16% إلى 2919.01 نقطة، وفقد مؤشر “ناسداك” المجمع 13.45 نقطة أو 0.17% ليصل إلى 7989.36 نقطة.

روابط ذات صلة

انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون

انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون
مصرع 6 إرهابيين بعملية أمنية بشمال العراق

مصرع 6 إرهابيين بعملية أمنية بشمال العراق
بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات

بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*