الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض

المناطق _ نيويورك

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على انخفاض اليوم, بعد تسجيل مكاسب على مدار ثلاث جلسات متتالية، لكن النتائج القوية لشركة هوم ديبوت المدرجة على المؤشر “داو جونز” حدت من الخسائر.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي 48.93 نقطة أو 0.19% ليصل إلى 26086.86 نقطة، وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 4.64 نقطة أو 0.16% إلى 2919.01 نقطة، وفقد مؤشر “ناسداك” المجمع 13.45 نقطة أو 0.17% ليصل إلى 7989.36 نقطة.