أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج

أملج - فايز السميري

يعيش أهالي وزوار محافظة أملج هذه الأيام، أجواءً من الحماس والمتعة، مع الفعاليات البحرية التي تقدمها اللجنة المنظمة لمهرجان شاطئ أملج2019م، حيث تتيح فعاليات المهرجان للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ من خلال عدة أنشطة تقام لأول مرة في محافظ أملج.

وأوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة المتحدث الإعلامي عبد الله بن عبد الرحمن النجار، أن المرسى البحري الذي تم إنشاءه من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان، يشهد يومياً عشرات الرحلات بالمراكب البحرية التي تأخذ العائلات في تجربة ماتعة في بحر أملج، كما يستمتع الشباب بركوب الدبابات البحرية لأول مرة في أملج والألعاب البحرية الحماسية والمثيرة، هذا بالإضافة إلى بطولة كرة القدم الشاطئية.

وأشار “النجار” أن هذه الفعاليات يتم تقديمها بإشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبتعاون كبير وجهود مثمرة من قطاع حرس الحدود بأملج الذي تفاعل مشكوراً مع هذا الحدث النوعي، ويشرف على عمل المرسى البحري الخاص بالمهرجان، حيث تم إنشاء نقطة لحرس الحدود في المرسى تعمل على مدار الساعة على إصدار التصاريح البحرية للزوار بعد التأكد من تحقيق الاشتراطات اللازمة للسلامة البحرية وتوعية الزوار بذلك لضمان سلامتهم، وكذلك تكثيف تواجد الدوريات البحرية داخل البحر والدوريات البرية على الشريط الساحلي.

ورفع نائب رئيس اللجنة المنظمة المتحدث الإعلامي عبد الله بن عبد الرحمن النجار بهذا الصدد الشكر والتقدير لقائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء البحري عطيه بن أحمد الزهراني ومساعد قائد المنطقة اللواء نايف بن حماد البلوي ولقائد قطاع حرس الحدود بأملج العقيد البحري ركن حسن بن سليمان البلوي وكافة المنسوبين الذين ساهمو في نجاح الفعاليات.

يذكر أن المهرجان يأتي بتنظيم من “بلولايت” وتشهد فعالياته التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، إقبالا كبيرا من الأهالي والسياح الذين أشاد عدد كبير منهم بفعاليات المهرجان والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان.