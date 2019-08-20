احدث الأخبار

أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج
منطقة تبوك
 “المالية” تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة
أبرز المواد
 الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض
أبرز المواد
 انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون
أبرز المواد
 مصرع 6 إرهابيين بعملية أمنية بشمال العراق
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في الأول من سبتمبر
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يبدأ تدريب المعلمين والمعلمات الجدد على الحقيبة التأسيسية
منطقة تبوك
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحة بالمحافظة
منطقة تبوك
 محافظ حفر الباطن يقيم مأدبة عشاء لرئيس المحكمة العامة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من مليونين و 500 ألف حبة كبتاجون
أبرز المواد
 وزارة الشؤون البلدية والقروية تعزّز أعمال أمانة المدينة بكوادر وآليات للرقابة
منطقة المدينة المنورة
أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج

أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج

منطقة تبوك
“المالية” تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة

“المالية” تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة

أبرز المواد
الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض

الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض

أبرز المواد
انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون

انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون

أبرز المواد

أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج

أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج
http://almnatiq.net/?p=764699
أملج - فايز السميري
يعيش أهالي وزوار محافظة أملج هذه الأيام، أجواءً من الحماس والمتعة، مع الفعاليات البحرية التي تقدمها اللجنة المنظمة لمهرجان شاطئ أملج2019م، حيث تتيح فعاليات المهرجان للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ من خلال عدة أنشطة تقام لأول مرة في محافظ أملج.
وأوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة المتحدث الإعلامي عبد الله بن عبد الرحمن النجار، أن المرسى البحري الذي تم إنشاءه من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان، يشهد يومياً عشرات الرحلات بالمراكب البحرية التي تأخذ العائلات في تجربة ماتعة في بحر أملج، كما يستمتع الشباب بركوب الدبابات البحرية لأول مرة في أملج والألعاب البحرية الحماسية والمثيرة، هذا بالإضافة إلى بطولة كرة القدم الشاطئية.
وأشار “النجار” أن هذه الفعاليات يتم تقديمها بإشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبتعاون كبير وجهود مثمرة من قطاع حرس الحدود بأملج الذي تفاعل مشكوراً مع هذا الحدث النوعي، ويشرف على عمل المرسى البحري الخاص بالمهرجان، حيث تم إنشاء نقطة لحرس الحدود في المرسى تعمل على مدار الساعة على إصدار التصاريح البحرية للزوار بعد التأكد من تحقيق الاشتراطات اللازمة للسلامة البحرية وتوعية الزوار بذلك لضمان سلامتهم، وكذلك تكثيف تواجد الدوريات البحرية داخل البحر والدوريات البرية على الشريط الساحلي.
ورفع نائب رئيس اللجنة المنظمة المتحدث الإعلامي عبد الله بن عبد الرحمن النجار بهذا الصدد الشكر والتقدير لقائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء البحري عطيه بن أحمد الزهراني ومساعد قائد المنطقة اللواء نايف بن حماد البلوي ولقائد قطاع حرس الحدود بأملج العقيد البحري ركن حسن بن سليمان البلوي وكافة المنسوبين الذين ساهمو في نجاح الفعاليات.
يذكر أن المهرجان يأتي بتنظيم من “بلولايت” وتشهد فعالياته التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، إقبالا كبيرا من الأهالي والسياح الذين أشاد عدد كبير منهم بفعاليات المهرجان والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان.

روابط ذات صلة

تعليم تبوك يبدأ تدريب المعلمين والمعلمات الجدد على الحقيبة التأسيسية

تعليم تبوك يبدأ تدريب المعلمين والمعلمات الجدد على الحقيبة التأسيسية
محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحة بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحة بالمحافظة
جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من مليونين و 500 ألف حبة كبتاجون

جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من مليونين و 500 ألف حبة كبتاجون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*