احدث الأخبار

جمعية النحالين التعاونية بالباحة تعقد جمعيتها العمومية وإنتخاب مجلس إدارتها الجديد
منطقة الباحة
 ‫النصر يستهل مشوار الدفاع عن ‬لقبه ⁧”‫الإستثنائي” بمواجهة ضمك‬
الرياضة
 الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري
أبرز المواد
 إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية
أبرز المواد
 أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج
منطقة تبوك
 “المالية” تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة
أبرز المواد
 الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض
أبرز المواد
 انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون
أبرز المواد
 مصرع 6 إرهابيين بعملية أمنية بشمال العراق
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في الأول من سبتمبر
المنطقة الشرقية
جمعية النحالين التعاونية بالباحة تعقد جمعيتها العمومية وإنتخاب مجلس إدارتها الجديد

جمعية النحالين التعاونية بالباحة تعقد جمعيتها العمومية وإنتخاب مجلس إدارتها الجديد

منطقة الباحة
‫النصر يستهل مشوار الدفاع عن ‬لقبه ⁧”‫الإستثنائي” بمواجهة ضمك‬

‫النصر يستهل مشوار الدفاع عن ‬لقبه ⁧”‫الإستثنائي” بمواجهة ضمك‬

الرياضة
الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري

“الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري

أبرز المواد

“الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري

“الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري
http://almnatiq.net/?p=764711
المناطق _ الرياض

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر يوليو 2019م، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، عبر حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
ويتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يوليو من هذا العام قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.
وأكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.
ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت كافة إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA الذي يوّفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تُعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في ذات الوقت المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي [email protected]، أو البريد الإلكتروني [email protected]

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة
إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية

إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية
“المالية” تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة

“المالية” تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*