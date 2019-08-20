احدث الأخبار

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري
أبرز المواد
 إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية
أبرز المواد
 أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج
منطقة تبوك
 “المالية” تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة
أبرز المواد
 الأسهم الأمريكية تفتح على إنخفاض
أبرز المواد
 انعقاد اجتماع لجنة مسؤولي التعاون الدولي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون
أبرز المواد
 مصرع 6 إرهابيين بعملية أمنية بشمال العراق
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تغلق عدد من محطات الوقود بشكل جزئي لعدم التزامهم بالاشتراطات والمواصفات
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الجودة في المستشفيات في الأول من سبتمبر
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يبدأ تدريب المعلمين والمعلمات الجدد على الحقيبة التأسيسية
منطقة تبوك
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحة بالمحافظة
منطقة تبوك
الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري

“الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري

أبرز المواد
إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية

إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية

أبرز المواد
أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج

أهالي أملج يستمتعون بالرياضات البحرية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان شاطئ أملج

منطقة تبوك

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً شرقي محافظة الحديدة
http://almnatiq.net/?p=764715
المناطق _ عدن

صدت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي اليمن.
وقال موقع “سبتمبر نت” الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي هاجمت بأعداد كبيرة من عناصرها اليوم مواقع تمركز قوات الجيش اليمني، في منطقة كيلو 16 بالأطراف الشرقية لمدينة الحديدة، مشيراً إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت الهجوم، وأجبرت عناصر الميليشيا على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي المتمردة تواصل استهداف مواقع الجيش الوطني، بمحافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش اليمني بالهدنة الأممية.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري

“الزكاة والدخل” : على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية أغسطس الجاري
إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية

إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية
“المالية” تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة

“المالية” تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية بما فيها الـعملات المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*