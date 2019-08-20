‫النصر يستهل مشوار الدفاع عن ‬لقبه ⁧”‫الإستثنائي” بمواجهة ضمك‬

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‫يستهل فريق النصر لكرة القدم مساء الخميس القادم على استاذ الملك فهد الدولي ‬مشوار الدفاع عن لقبه ⁧‫الاستثنائي‬⁩ في افتتاح الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الصاعد لدوري الأضواء نادي ضمك.

وقد أعلنت إدارة النادي عبر حسابه على منصة «تويتر» عن البدء في بيع التذاكر ، وذلك اعتباراً من عصر اليوم الثلاثاء عبر متجر النادي بمدينة الرياض.

وفي نفس السياق كشف رئيس مجلس الجماهير بنادي النصر فهد الشاطري إلى أنه بعد التنسيق مع ادارة استاد الملك فهد الدولي في الاجتماع التنسيقي الامني تم السماح وتحديد بوابات لدخول سيارات الجماهير، وذلك عبر البوابات التي تحمل الأرقام 3 و4 و5 و6 والبوابة الملكية، بينما تم تخصيص بوابة رقم 1 والبوابة رقم 2 للمشاه فقط.