جمعية النحالين التعاونية بالباحة تعقد جمعيتها العمومية وإنتخاب مجلس إدارتها الجديد

المناطق _ الباحة

عقدت جمعية النحالين التعاونية بالباحة جمعيتها العمومية بمقر معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب بحضور مندوبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة الأستاذ / خالد مطر الزهراني مدير مركز التنمية الاجتماعية بالباحة والأستاذ/ عبد الحميد علي الغامدي مشرف الجمعيات التعاونية والاستاذ / عبد الله الغامدي والاستاذ طارق المطيري.

وقد بدأ الاجتماع بعرض فلم عن إنجازات الجمعية ثم كلمة لرئيس مجلس الإدارة شكر فيه مجلس الإدارة الحالي على جهودهم المتميزة خلال فترتهم واستعرض بعض الأنشطة والمشاريع المستقبلية، تلى ذلك نقاش مفتوح ثم كلمة لمدير مركز التنمية الاجتماعية بالباحة انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وقد اٌتخذ في الاجتماع عدد من القرارات منها توقيف المساهمة حتى يتم مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد قيمة الأسهم الجديدة وعلاوة الإصدار ثم تفتح من جديد، تمديد الموافقة السابقة بفتح أفرع في محافظات المنطقة المختلفة حسب النظام وذلك بعد طلب يقدم من 50 عضو من أعضاء الجمعية من أي محافظه وتم تحديد 50 عضو ليكون الفرع اقتصادي ولا يشكل عبء على الجمعية، الموافقة على فتح محل لبيع الأدوات ومستلزمات النحل والعسل في أي محافظة من المحافظات عند طلب ذلك بشرط ان لا تتحمل الجمعية أي تكاليف، الموافقة على اخذ رسوم10 ريال على كل كيلو عسل يتم المشاركة في المهرجان من غير أعضاء الجمعية مقابل فحص العسل في المختبر والتنزيل والتحميل في برادة العسل في الجمعية مع الاستمرار في اخذ 1000 ريال مبلغ مقطوع من الأعضاء.

بعد ذلك قام ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة الجديد وتم التصويت على ان يكون الدكتور احمد عبدالله الخازم الغامدي رئيس مجلس الادارة، محمد صالح الشدوي نائب رئيس مجلس الإدارة، صالح سعد الغيلاني الغامدي أمين الصندوق، وعضوية كلا من د. صالح احمد دخيخ، احمد محمد ال عوضة الغامدي و سمير سعيد الزهراني ومتعب احمد الغامدي.

في الختام شكر الدكتور الخازم ممثلي مركز التنمية الاجتماعية على حضورهم واشرافهم على عملية الانتخاب وعلى جهودهم في دعم الجمعيات التعاونية بصفة عامه، وشكر أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم المتميزة وتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الحالي واستعرض معهم آلية العمل والمهام بما في ذلك اللجان المتوقع مشاركتهم فيها في الفترة القادمة.