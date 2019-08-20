بالخرائط : قطر تنقسم إلى مناطق نفوذ دولية متعددة

المناطق _ إسلام داوود

وافقت الدوحة مؤخرا على إنشاء قاعدة تركية جديدة لديها واستقدام الآلاف من الجنود الأتراك، ليستبيحوا تراب قطر وكرامة القطريين.

ووفقا لتقارير صحفية تركية، فإن السلطات التركية ستفتتح قاعدة عسكرية جديدة في الخريف بقطر، موضحة أن عدد القوات التركية المتمركزة في قاعدة طارق بن زياد التي جرى افتتاحها في عام 2015 ستزداد في المستقبل القريب.

وأكدت صحيفة “حرييت” التركية أنه تم بناء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من قاعدة طارق بن زياد، وصفت بأنها قاعدة كبرى مزودة بعدد كبير من المرافق والخدمات.

وأوضحت الصحيفة أن القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر تتمتع بأهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين، بسبب “الموقع الذي يعد حاسما في سياسات الخليج والشرق الأوسط والاستراتيجية في مسائل الطاقة”.

وبالانتشار التركي الجديد تحولت قطر بحسب محللين إلى مجمع كبير للقواعد العسكرية الأجنبية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر خرائط انتشار القوات الأجنبية وتمركزاتها في قطر، حيث جرى تقسيم قطر إلى مناطق نفوذ متباينة، لكل دولة سيطرة على منطقة مختلفة بها.

ووفقا للصور فإن الولايات المتحدة وتركيا وإيران، كانوا أصحاب النفوذ والسيطرة على أكبر أجزاء من قطر، حيث تنتشر القوات الإيرانية في المنطقة الساحلية شرق قطر، فيما تتواجد القوات الأمريكية بقاعدة العديد ومحيطها بجنوب الدوحة بينما تنتشر القوات التركية شمالا.