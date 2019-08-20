الهيئة الملكية بالجبيل تستحدث تخصص هندسة السلامة من الحرائق الفريد من نوعه والأول على مستوى المملكة

المناطق _ الجبيل الصناعية

أكملت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بكلية الجبيل الصناعية وبالتعاون مع كل من المديرية العامة للدفاع المدني والجمعية السعودية للسلامة والإطفاء وجهات الاعتماد المحلية والدولية مؤخراً استعدادها لتجهيز جميع متطلبات تخصص هندسة السلامة من الحرائق وذلك من خلال تجهيز أحـدث المعامل وأفضل مرافق التدريب الحاصلة على اعتمادات دولية تحقيقاً لرؤيتهـا.

من جهته أوضح المدير العام لقطاع التعليم في الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري بأن “جامعة سنترال لانكشاير” قـد حازت على سمعةٍ وصيتٍ حـسن يشادُ به في مجال هندسة السلامة من الحرائق ، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه الخبرات ونقلها لشباب الوطن ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية هي بدايةً لعلاقةٍ قويةٍ يمكننا أن نبني عليها أحلامنا في المستقبل”.

وأشار مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري إلى أن هذا التخصص سوف يسهم في تزويد الطلاب بالمهارات والكفاءات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل سعياً لتحقيق رؤية الكلية لتأهيل قوى عاملة ذات كفاءة عالية في مجال السلامة من الحرائق وحماية الأرواح وتدريب موظفي الشركات المختصين في هذا المجال بالإضافة لتقديم برامج وشهادات احترافية فريدةً من نوعهـا .

حيث يسعى المركز إلى تأهيل قوى عاملة ذات كفاءة عالية في مجال السلامة من الحرائق وحماية الأرواح عن طريق تقديم تخصص فريد من نوعه والأول على مستوى المملكة.

كما قامت كلية الجبيل الصناعية بتوقيع اتفاقية تعاون أكاديمي مع أحد أبرز وأعرق الجامعات البريطانية في مجال هندسة السلامة من الحرائق وهي جامعة سنترال لانكشاير ذات الامتداد العالمي وصاحبة الشراكات الأكاديمية مع أبرز دول العالم.

وتنص الاتفاقية على السماح لخريجي كلية الجبيل الصناعية بإكمال شهادة البكالوريوس في هندسة السلامة من الحرائق في المملكة المتحدة وذلك باعتماد جميع الساعات الأكاديمية في كلية الجبيل الصناعية في ذات التخصص.

وتأتي هذه الشراكة ضمن رؤية كلية الجبيل الصناعية وتحقيقاً لتطلعاتهـا بتوسيع رقعة الاتفاقات الدولية بما يعود بالنفع على خريجي الكلية وعلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وهي تزويد المتدربين بالمهارات والكفاءات اللازمة لمجابهة تحديـات المستقبل والتوسع العمراني.

وتعد هذه الشراكة هي الأولى من نوعها لجامعة سنترال لانكشاير البريطانية مع أحد المؤسسات التعليمية الحكومية في المملكة.

هذا ومن المتوقع أن يلتحق خريجي كلية الجبيل الصناعية لتخصص هندسة السلامة من الحرائق في مطلع شهر محرم لعام 1443 هـ (الموافق لـشهر سبتمبر 2021) ببرامج جامعة سنترال لانكشاير البريطانية لإكمال مسيرتهم التعليمية والحصول على شهادة البكالوريوس في علوم هندسة السلامة من الحرائق .

كما أن البرامج الأكاديمية في هندسة السلامة من الحرائق المقدمة في جامعة سنترال لانكشاير تعد من البرامج التي صُمِمَت وطُوِرَت بالتعاون مع الصناعات المحلية البريطانية التي تعمل في مجال الحرائق ، والمنظمات الاحترافية كمعهـد مهندسي الحريق البريطاني ، ومركز الحريق والإنقاذ الحكومي في مدينة لانكشاير.

الجدير بالذكر أن كلية الجبيل الصناعية افتتحت مركز تدريب السلامة والوقاية من الحرائق مؤخراً لتدريب المختصين من منسوبي الشركات ، ومن أبرز ما يقدمه المركز هي الشهادات الاحترافية من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) حسب المعايير الأمريكية للوقاية من الحرائق ،ويقدم المركز دورات تخصصية قصيرة بهذا المجال وقد بدأ مؤخراً برنامج أخصائي هندسة السلامة من الحرائق والذي يمتد لمدة 12 أسبوعاً.