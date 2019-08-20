رسمياً : إلغاء نظام الملحق في تحديد الهبوط والصعود من الدوري السعودي

المناطق_الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعديلات في مواد لائحة المسابقات، والتي تحدد إختصاصات اللجنة، وتشرح نظام الصعود والهبوط في بطولة الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى.

وكشفت التعديلات عن إلغاء نظام الملحق في تحديد الهابطين من الدوري الممتاز والصاعدين من الدرجة الأول، حيث يهبط 3 فرق، ويصعد 3 مكانهم.

وفي دوري الدرجة الأولى يهبط 4 فرق الى دوري الدرجة الأدنى.

كما وضحت التعديلات أن لجنة المسابقات مختصه بتنظيم وإدارة المسابقات والمباريات الرسمية الودية بإستثناء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

بالاضافة الى إعداد جداول المسابقات التي تنظمها اللجنة.