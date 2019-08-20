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وظائف شاغرة بكلية الغد الدولية بتبوك

وظائف شاغرة بكلية الغد الدولية بتبوك

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وظائف شاغرة بكلية الغد الدولية بتبوك

وظائف شاغرة بكلية الغد الدولية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=764773
المناطق_علي العميري
أعلنت كلية الغد الدولية للعلوم الطبية بمنطقة تبوك  عن توفر عدد من الوظائف
“محاضر /محاضرة” تخصص لغة انجليزية للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ، وذلك حسب الشروط التالية:
1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2-أن يكون المتقدم  حاصل على درجتي  البكالوريوس والماجستير  في اللغة الانجليزية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3-أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا.
وأوضحت الكلية للراغبين والراغبات بالتقديم ،  مراجعة الكلية بحي درة تبوك مقابل مصلى العيد” للرجال “
و مراجعة كلية البنات في حي العليا شارع الخمسين بجوار بنك الاستثمار ” للبنات “

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