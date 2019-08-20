وظائف شاغرة بكلية الغد الدولية بتبوك

المناطق_علي العميري

أعلنت كلية الغد الدولية للعلوم الطبية بمنطقة تبوك عن توفر عدد من الوظائف

“محاضر /محاضرة” تخصص لغة انجليزية للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2-أن يكون المتقدم حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في اللغة الانجليزية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3-أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا.

وأوضحت الكلية للراغبين والراغبات بالتقديم ، مراجعة الكلية بحي درة تبوك مقابل مصلى العيد” للرجال “

و مراجعة كلية البنات في حي العليا شارع الخمسين بجوار بنك الاستثمار ” للبنات “