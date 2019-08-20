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رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يصل جدة

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رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يصل جدة

رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يصل جدة
http://almnatiq.net/?p=764776
المناطق_جدة

وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي، والوفد المرافق له إلى جدة، منذ قليلتمهيداً لبدء الحوار اليمني برعاية المملكة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية الحدث

وارتفعت حدة التوترات في الجنوب اليمني بعد سيطرة قوات الحزام الأمني على معسكرين تابعين للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا برئاسة عبدربه منصور هادي

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الحزام الأمني سيطرت بعد اشتباكات مع قوات تابعة لحكومة هادي على معسكر الشرطة العسكرية بمنطقة الكود بمدينة أبين الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومتر شرقي محافظة عدن

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