شاهد: “رغد صدام حسين ” تنشر رسالة نصية نادرة بخط يد والدها بشأن وزير إيراني أسر بالحرب

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نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة نصية نادرة بخط يد والدها، تحمل أوامر بحق وزير إيراني أسر بالحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

وكشفت رغد صدام حسين في تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على “تويتر”، عن رسالة أبيها التي كتبها بخط يده بتاريخ 24 ديسمبر عام 1982، تحمل أوامر موجهة إلى أجهزة الأمن حينها.

وقال الرئيس العراقي الراحل في الرسالة: “يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة، وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته، ولا يجوز التحقيق المستمر معه، يتم إيقاف ذلك وترفع لي مذكرة كل شهر عنه.. وإعلامي.. صدام حسين”.

وصادف الثامن من شهر أغسطس 2019، الذكرى 31 لإعلان إيقاف الحرب بين البلدين في عام 1988، بعد ثمانية سنوات من اندلاعها وتسببها بمقتل مئات الآلاف من البلدين.