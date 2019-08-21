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“الخدمة المدنية” تكشف الهدف من قياس أداء الموظف

“الخدمة المدنية” تكشف الهدف من قياس أداء الموظف
http://almnatiq.net/?p=764785
المناطق_الرياض

كشفت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الأداء في الجهات الحكومية تأتي تحفيزًا للجهود المقدمة، وللموظفين المميزين.

وقالت “الخدمة المدنية” في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع “تويتر”: “يأتي قياس أداء الموظف بمعاييره وأسسه المحددة لتحقيق أهداف تطويرية وتحفيزية في بيئة العمل الحكومية”.

وأوضحت أن “الهدف من إدارة الأداء في الجهات الحكومية هو رفع أداء موظفيها، وزيادة إنتاجيتهم، إلى جانب تحقيق عدد من الأهداف، منها ترسيخ منهج، يضمن ربط عملية قياس الأداء بمكافأة وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة”.

وتابعت الوزارة: “إضافة إلى تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أداء ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجهة الحكومية إلى تحقيقها، وتشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي”.

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