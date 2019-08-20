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الاتحاد يسقط العهد اللبناني بثلاثية ويضع قدماً في دور الـ 16

الاتحاد يسقط العهد اللبناني بثلاثية ويضع قدماً في دور الـ 16
http://almnatiq.net/?p=764789
المناطق_الرياض

حقق الاتحاد فوزاً مريحاً على العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

سجل أهداف الاتحاد كلاً من رومارينهو (14)، دا كوستا (28)، بريجوفيتش (38)، وجاءت جميع الأهداف في الشوط الأول من المباراة.

وبهذه النتيجة وضع الاتحاد قدماً في دور الـ 16 من البطولة، قبل مواجهة الفريقين في مباراة الإياب يوم 27 أغسطس الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.

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