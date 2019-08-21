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الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني بثنائية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني بثنائية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال
http://almnatiq.net/?p=764791
المناطق_الرياض

تغلب فريق الوصل الإماراتي بهدفين دون رد على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على إستاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض كل من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق شوط المباراة الأول، وعلي صالح قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق (80).

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، في ضيافة الهلال بأم درمان يوم 30 من شهر أغسطس الحالي.

ويحتاج الهلال للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابا، لتعويض تأخره أمام الوصل، واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، في المقابل، يكفي فريق الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان العبور إلى دور الـ16 على حساب بطل السودان.

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