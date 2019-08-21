السودان: تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً برئاسة البرهان

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قال متحدث باسم المجلس العسكري في السودان في مؤتمر صحفي إن السودان أكمل اليوم الثلاثاء تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا سيدير البلاد لفترة انتقالية من ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وأصدر رئيس المجلس العسكري مساء اليوم رسمياً مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعضوية كل محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وياسر عبدالرحمن العطا، شمس الدين الكباشي، وإبراهيم جابر، بجانب عضوية

د. عائشة موسى، د. حسن شيخ إدريس، د. صديق تاور، محمد الفكي سليمان، ومحمد الحسن التعايشي، د. رجاء نيكول عيسي عبد المسيح.

وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي قبل قليل بالقصر الجمهوري أن رئيس المجلس السيادي سيؤدي القسم أمام رئيس القضاء في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الغد، على أن يؤدي أعضاء المجلس القسم أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء في تمام الواحدة من ظهر الغد “الأربعاء”، وكشف الكباشي أن رئيس الوزراء سيؤدي القسم أيضاً أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء في تمام التاسعة من مساء غدٍ “الأربعاء”.