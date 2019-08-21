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بالفيديو .. لحظة الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها في إيرلندا

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بالفيديو .. لحظة الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها في إيرلندا

بالفيديو .. لحظة الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها في إيرلندا
http://almnatiq.net/?p=764803

أطلقت الشرطة الإيرلندية تحقيقًا في حادث مروع تضمن الاعتداء على شابة مسلمة وتمزيق حجابها وضربها.

وتظهر الصور كيف هاجمت عصابة من النساء والرجال فتاة مسلمة (14 عامًا)، في مدينة ”دوندروم“ الإيرلندية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بدأت العصابة هجومها على الفتاة برمي البيض على وجهها، قبل محاصرتها وركلها حتى سقطت على الأرض ، وضربت الفتاة بلا رحمة، بينما يقول أحد المارة في خلفية مقطع فيديو مصور، إنها طفلة لا تؤذونها.

وحث الضابط المحلي، جيم أوليري، أي شخص لديه معلومات عن الحادث الاتصال بالشرطة، وأدان الهجوم.

وقال: ”إنه أمر مروع، مهما كانت وجهات نظرك حول أي مشكلة، هذا لا يزال اعتداء على قاصر كانت تسير في سلام، وأحث أي شخص لديه معلومات على تقديمها، فنحن بحاجة إلى احتواء هذا الأمر قبل أن يتفاقم“.

وقالت وزيرة الثقافة والتراث الإيرلندية ”غوشا ماديغان“، إنها تأمل رؤية تحقق العدالة بسرعة، وأضافت: ”أدين بأقوى العبارات الممكنة هذا الاعتداء على الفتاة المسلمة التي أُخذ حجابها منها في مدينة دوندروم، وآمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة بسرعة“.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”تحقق الشرطة الإيرلندية في اعتداء مزعوم تم على قاصر، يوم الأحد 18 آب/أغسطس 2019 في حوالي الساعة 3:30 مساءً في الشارع الرئيسي من مدينة دوندروم“.

وختم: ”لم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن، ومازال التحقيق مستمرًا“.

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