النصر يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك.. والشهري يواصل التأهيل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لمباراة ضمك المقبلة، ويستضيف النصر نظيره ضمك، الخميس المقبل، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، على الالتقاء باللاعبين لشرح برنامج الاستعداد لمباراة ضمك، وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، قبل أن يتم تقسيم الفريق لمجموعتين لأداء تدريبات تكتيكية، واختتم فيتوريا المران بمناورة في منتصف الملعب، بينما واصل يحيى الشهري برنامجه التأهيلي.