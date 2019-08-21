احدث الأخبار

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك.. والشهري يواصل التأهيل
أبرز المواد
 بالفيديو .. لحظة الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها في إيرلندا
أبرز المواد
 الأهلي يوقع عقد رعاية مع «أم جي» لثلاث سنوات
أبرز المواد
 السودان: تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً برئاسة البرهان
أبرز المواد
 الاتحاد يسقط العهد اللبناني بثلاثية ويضع قدماً في دور الـ 16
أبرز المواد
 نيابة عن الملك.. الفيصل يرعى حفل سوق عكاظ
أبرز المواد
 الوصل الإماراتي يهزم الهلال السوداني بثنائية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال
أبرز المواد
 شاهد: “رغد صدام حسين ” تنشر رسالة نصية نادرة بخط يد والدها بشأن وزير إيراني أسر بالحرب
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تكشف الهدف من قياس أداء الموظف
أبرز المواد
 التحالف: استهداف وتدمير عدد من (الكهوف) لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة بـ (صنعاء
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأميركي: الحوثيون بدعم من إيران يشنون هجمات صاروخية على السعودية
أبرز المواد
 إيران تعد “حماس” و”حزب الله” لمواجهة مرتقبة مع إسرائيل
أبرز المواد
النصر يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك.. والشهري يواصل التأهيل

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك.. والشهري يواصل التأهيل

أبرز المواد
بالفيديو .. لحظة الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها في إيرلندا

بالفيديو .. لحظة الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها في إيرلندا

أبرز المواد
الأهلي يوقع عقد رعاية مع «أم جي» لثلاث سنوات

الأهلي يوقع عقد رعاية مع «أم جي» لثلاث سنوات

أبرز المواد
السودان: تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً برئاسة البرهان

السودان: تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً برئاسة البرهان

أبرز المواد

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك.. والشهري يواصل التأهيل

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة ضمك.. والشهري يواصل التأهيل
http://almnatiq.net/?p=764812
المناطق_الرياض

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لمباراة ضمك المقبلة، ويستضيف النصر نظيره ضمك، الخميس المقبل، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، على الالتقاء باللاعبين لشرح برنامج الاستعداد لمباراة ضمك، وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، قبل أن يتم تقسيم الفريق لمجموعتين لأداء تدريبات تكتيكية، واختتم فيتوريا المران بمناورة في منتصف الملعب، بينما واصل يحيى الشهري برنامجه التأهيلي.

روابط ذات صلة

بالفيديو .. لحظة الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها في إيرلندا

بالفيديو .. لحظة الاعتداء بالضرب على فتاة مسلمة وتمزيق حجابها في إيرلندا
الأهلي يوقع عقد رعاية مع «أم جي» لثلاث سنوات

الأهلي يوقع عقد رعاية مع «أم جي» لثلاث سنوات
السودان: تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً برئاسة البرهان

السودان: تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً برئاسة البرهان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*