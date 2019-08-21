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لأول مرة.. منصة عربية لإدارة المحتوى على “تويتر”

لأول مرة.. منصة عربية لإدارة المحتوى على “تويتر”
http://almnatiq.net/?p=764813
المناطق_متابعات

منحت أشهر شبكات التواصل الاجتماعي بالعالم “تويتر” الصلاحية لأول منشأة عربية سعودية لإنشاء منصة الكترونية للتحكم بالمحتوى الخاص على “تويتر” باللغة العربية.

وتعتبر مؤسسة ساج التقنية ESAJ أول منشأة عربية تقوم بتوفير هذه الخدمة التي تمكن المستخدمين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات من التحكم في المحتوى الخاص بهم وإدارته آليا باللغة العربية.

وقال المتخصص في الأمن المعلوماتي سمير الجنيد لـ”تواصل” إن منصة “ساج” توفر عددا من الخدمات للمستخدمين باللغة العربية من بينها جدولة التغريدات والتفضيل وإلغاء المتابعة الآلية والتعامل مع الرسائل الخاصة بشكل ذاتي، حيث يمكن لجميع الناطقين باللغة العربية حول العالم الاستفادة من المنصة.

وأضاف أن البرنامج الأشهر للتواصل الاجتماعي “تويتر” منح صلاحية إطلاق أول منصة عربية لإدارة المحتوى لشركة ساج التقنية، وهي شركة سعودية تعمل في مجال التطوير التقني بما يخدم المستخدمين ويسهل عليهم إدارة حساباتهم على مختلف الوسائط الالكترونية والتقنية.

وأوضح الجنيد أن عدد المنشآت المصرح لها بإدارة منصات إدارة المحتوى على “تويتر” محدود جداً وجميعها بلغات أجنبية.

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