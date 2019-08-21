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بعد رفض بيع أكبر جزيرة بالعالم.. ترامب “يعاقب” الدنمارك

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بعد رفض بيع أكبر جزيرة بالعالم.. ترامب “يعاقب” الدنمارك

بعد رفض بيع أكبر جزيرة بالعالم.. ترامب “يعاقب” الدنمارك
http://almnatiq.net/?p=764854
المناطق - وكالات

على طريقته الخاصة، وعبر منشور من منشوراته الشهيرة على تويتر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلغاء زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة غرينلاند.

وقال دونالد ترامب: “الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق”.

وأضاف “وفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل”.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من سبتمبر. وكان من المقرر أن يناقش ترامب أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاغن مع فريدريكسن، التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن رئيس حكومة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وكانت فريدريكسن قالت يوم الأحد إن فكرة بيع غرينلاند للولايات المتحدة “سخيفة”، في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لغرينلاند “غرينلاند ليست للبيع. غرينلاند ليست دنماركية. غرينلاند ملك مواطنيها. لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد”.

وأكد ترامب للصحفيين يوم الأحد أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية فورية له.

وقال للصحفيين في نيوجيرسي “الفكرة طُرحت.. وهي مهمة من الناحية الاستراتيجية”.

وتعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأميركي حقوقا في قاعدة ثول الجوية بشمال غرينلاند.

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