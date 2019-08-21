إسطنبول تمدد مهلة “ترحيل السوريين” !

المناطق - وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، أن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين في إسطنبول لمغادرة المدينة، أو مواجهة الترحيل القسري.

وكان حاكم إسطنبول قال الشهر الماضي إن السوريين المسجلين في أقاليم أخرى عليهم العودة إلى تلك الأقاليم بحلول 20 أغسطس.

وتزايدت أعداد السوريين في إسطنبول بشكل كبير، إذ يصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون شخص. وإسطنبول أكبر المدن التركية ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.

وفي حديث تلفزيوني مع محطة “خبر ترك” في وقت متأخر الثلاثاء، قال صويلو إنه جرى تمديد المهلة حتى 30 أكتوبر، وإنه سيتم السماح للذين يغادرون إسطنبول بإعادة توطينهم وتسجيلهم في أي إقليم آخر، باستثناء إقليم أنطاليا الجنوبي، موضحا أن الإقليم لن يستقبل المزيد من المهاجرين السوريين.

وقال الوزير إنه سيتم إعفاء الطلاب وعائلاتهم، وكذلك الذين لديهم وظائف مسجلة رسميا في إسطنبول من إعادة التوطين.

وتقول تقارير إن أكثر من 3 ملايين سوري يتواجدون في تركيا منذ اندلاع الحرب المستمرة في بلادهم منذ نحو 8 سنوات.

وقال صويلو إن 347 ألف سوري في المجمل عادوا إلى بلادهم حتى الآن. وأضاف أن تركيا حددت أماكن “خارج حدودها” لاستضافة موجة هجرة محتملة من محافظة إدلب السورية.