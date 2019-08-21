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ألف شرطي أوروبي لإغلاق موقع إنترنت “خطير”

ألف شرطي أوروبي لإغلاق موقع إنترنت “خطير”
http://almnatiq.net/?p=764867
المناطق - وكالات

قام نحو ألف ضابط شرطة بمداهمات أمس الثلاثاء في ألمانيا وليتوانيا وكرواتيا في إطار تحقيق في جريمة إلكترونية يتعلق بموقع قدم تفاصيل عن كيفية إنتاج المتفجرات والمخدرات.

ونسقت الشرطة في مدينة‭‭ ‬‬جوتنجن بوسط ألمانيا المداهمات، التي تم خلالها تفتيش 34 مبنى واستجواب 22 مشتبها بهم وضبط 127 كيلوجراما من المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع المتفجرات وكذلك‭‭ ‬أجهزة تفجير.

وعثرت الشرطة أيضا على أسلحة وذخائر ومواد كيماوية لصنع المخدرات الصناعية.

وتم تجميد الموقع الإلكتروني، “إكسبلوسيفز دوت نت”، وحلت محل محتواه المعتاد رسالة من المدعين الألمان تقول “تمت مصادرة هذا النطاق ومحتواه الإجرامي”.

وقالت الشرطة في بيان إن النطاق يتبع منصة إلكترونية بها زهاء ثلاثة آلاف عضو مسجل شارك 360 منهم بنشاط في 2018.

وتحقق الشرطة الألمانية الآن مع مشغلي المنصة ومستخدميها للاشتباه بارتكابهم جرائم تتعلق بحيازة الأسلحة والمتفجرات ومواد مخدرة.

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