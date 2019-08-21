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رسالة “مبطنة” من نيمار تقرب انتقاله إلى برشلونة

http://almnatiq.net/?p=764872
المناطق - وكالات

نشر النجم البرازيلي نيمار رسالة “مبطنة”، قد تحمل إشارات قوية عن قرب رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي، واقتراب انتقاله إلى إسبانيا.

ونشر نيمار صورة للمغني الجمايكي الراحل بوب مارلي، وكتب عبارة: “المشكلة أن الناس يكرهونك عندما تكون صادقا، ويحبونك عندما تكون منافقا”.

ويأتي هذا التعليق بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته بسبب إعلانه عن رغبته بالرحيل عن باريس سان جرمان.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” إن الصورة الجديدة التي نشرها نيمار على حسابه بإنستغرام، هي رسالة قوية تؤكد أن النجم البرازيلي لن يتراجع عن تصريحاته برغبته بالرحيل.

ويرغب نيمار في العودة مجددا لصفوف برشلونة، بينما يطالب مسؤولو الفريق الباريسي بمبالغ مالية تعجيزية أو صفقة تبادلية ضخمة تتضمن 3 لاعبين من صفوف الفريق الكتالوني.

واستبعد مدرب النادي الباريسي، توماس توخيل، نيمار من تشكيلته للأسبوع الثاني على التوالي، وسط شكوك بشأن مستقبله، في حين واجه فريقه صعوبات باختراق دفاع رين بطل الكأس في غياب المهاجم البرازيلي.

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