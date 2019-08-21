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بعد مواجهة مع الأمن المصري.. مقتل 11 مسلحا في العريش

بعد مواجهة مع الأمن المصري.. مقتل 11 مسلحا في العريش
http://almnatiq.net/?p=764878
المناطق - وكالات

أعلن مصدر أمني مصري، مصرع 11 مسلحا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أثناء اقتحام أحد المزارع بمحيط مدينة العريش شمالي سيناء.

وأوضح المصدر أنه تم العثور خلال العملية الأمنية، على عدد من الأسلحة والذخائر المختلفة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن قطاع الأمن الوطني حصل على معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع في منطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم، ومركزا للتخطيط لعمليات إرهابية.

وأشارت إلى أن المسلحين بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن فور اقترابهم من المكان، مما دفع القوات للتعامل معهم.

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