إيران تعلن تعطل إحدى ناقلاتها النفطية في البحر الأحمر

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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الأربعاء أن ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر لكن الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.

ونقلت الوكالة عن المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة أكبر جابال أميلي قوله “طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل والسفينة في حالة مستقرة من ناحية السلامة. لحسن الحظ طاقم السفينة بخير”.

وحدد التقرير الناقلة بأنها هيلم. إيه والسفن التي تحمل هذا الاسم من بين السفن والأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات الأمريكية وفقا لما ذكره موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الانترنت.

وتملك إيران أحد أكبر أساطيل الناقلات في العالم لكنها لا تملك خيارات تذكر لتحديث ناقلاتها التي عفا عليها الزمن والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تجعل المشترين المحتملين والدول التي يتم فيها تسجيل السفن قلقة من التعامل تجاريا مع طهران.