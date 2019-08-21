أمريكا تدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

أمريكا تدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

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أمريكا تدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

أمريكا تدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران
http://almnatiq.net/?p=764903
المناطق - وكالات

دعت الولايات المتّحدة الثلاثاء مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي تنتهي مفاعيله في غضون عام وفقاً للاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران حول برنامجها النووي وانسحبت منه لاحقاً الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قام برحلة استثنائية إلى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط “نحن أصلاً نتابع عن كثب أحكام الاتفاق التي تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2020”.

وأضاف “الأمر يتعلّق بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وبحظر السفر المفروض على قاسم سليماني، قائد قوة القدس”، الفرع المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

ويشمل حظر السفر إضافة إلى سليماني 22 شخصاً آخر.

وحذّر الوزير الأميركي من أن “الوقت بدأ ينفد لتمديد هذه القيود المفروضة على قدرة إيران على تفعيل نظامها الإرهابي”، مشيراً إلى “التوقيت التنازلي” الذي يعلو الصفحة المخصّصة للملف الإيراني على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية.

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