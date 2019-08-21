“الحوثي” يقصف منازل المدنيين بالحديدة بالمدفعية والصواريخ

المناطق - وكالات

أصيب 3 مدنيين بينهم طفل بجروح بالغة، جراء قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي جددت قصفها بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا على مدينة حيس أصيب جراءها المواطنان نصر عبدالقادر مطري ونبيل عبدالله قاسم بجروح مختلفة.

وأضافت، أن الطفل “محمد بجاش محمد” البالغ من العمر 13 عاماً، أصيب بطلق ناري في الفخذ الأيمن أطلقه قناص حوثي.

وأشارت، إلى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات أطلقت قذائف المدفعية والهاون صوب منازل المدنيين، حيث سقطت قذائف الهاون وسط مديرية حيس، وخلفت أضراراً بالغة بالمنازل وممتلكات المواطنين.

وأوضحت أن قذائف الهاون سقطت على منزل المواطن محمد علي الذهب وأدت إلى تدمير أجزاء منه وإتلاف سيارته كما سقطت قذائف أخرى على منزل المواطن حمدان المجعشي وألحقت أضرارا بالغة بالمنزل.