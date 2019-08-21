احدث الأخبار

أمن الرياض يباشر بلاغات اقتحام شخصين للمنازل وسلبها تحت تهديد السلاح
أبرز المواد
 الكويت تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن
أبرز المواد
 البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي السوداني
أبرز المواد
 النسخة الأقوى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تنطلق غداً بمواجهتين
أبرز المواد
 مستشار قانوني: يحق للزوجة الاشتراط في عقد النكاح منع سفر الزوج إلا بإذن خطي.. وفسخ عقد إذا أخل بذلك
أبرز المواد
 “الحوثي” يقصف منازل المدنيين بالحديدة بالمدفعية والصواريخ
أبرز المواد
 أمريكا تدعو مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران
أبرز المواد
 أستراليا تعلن انضمامها لجهود دولية لتأمين الملاحة بالخليج
أبرز المواد
 الإمارات ترفض بشكل قاطع المزاعم بشأن موقفها إزاء التطورات في عدن
أبرز المواد
 لحماية الخصوصية.. “فيسبوك” تطلق رسميا ميزة طال انتظارها
أبرز المواد
 بعد مواجهة مع الأمن المصري.. مقتل 11 مسلحا في العريش
أبرز المواد
 الذهب يتجاوز حاجز 1500 دولار
أبرز المواد
أمن الرياض يباشر بلاغات اقتحام شخصين للمنازل وسلبها تحت تهديد السلاح

أمن الرياض يباشر بلاغات اقتحام شخصين للمنازل وسلبها تحت تهديد السلاح

أبرز المواد
الكويت تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن

الكويت تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن

أبرز المواد
البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي السوداني

البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي السوداني

أبرز المواد
النسخة الأقوى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تنطلق غداً بمواجهتين

النسخة الأقوى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تنطلق غداً بمواجهتين

أبرز المواد

مستشار قانوني: يحق للزوجة الاشتراط في عقد النكاح منع سفر الزوج إلا بإذن خطي.. وفسخ عقد إذا أخل بذلك

مستشار قانوني: يحق للزوجة الاشتراط في عقد النكاح منع سفر الزوج إلا بإذن خطي.. وفسخ عقد إذا أخل بذلك
http://almnatiq.net/?p=764912
المناطق - الرياض

أكد المستشار القانوني عبدالله آل معيوف، أنه يحق للزوجة في عقد النكاح اشتراط منع الزوج من السفر إلا بإذن خطي منها.

وأشار إلى أن الزوج إذا أخل بشروط الزوجة فلها الحق في فسخ عقد النكاح بلا عِوَض، وكذلك طلب المؤخر إن كان هناك مؤخر.

وأوضح أن كل شرط يعود على المرأة نفعه وفائدته ولها فيه مقصود لا ينافي مقصود النكاح، مثل ألا يتزوج عليها ونحوه، واستدلوا بقوله ﷺ (أحق ما أوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج) واشتراط المرأة في النكاح هو الأصل ويجوز كذلك للرجل قياساً على عقود المعاوضات.

روابط ذات صلة

أمن الرياض يباشر بلاغات اقتحام شخصين للمنازل وسلبها تحت تهديد السلاح

أمن الرياض يباشر بلاغات اقتحام شخصين للمنازل وسلبها تحت تهديد السلاح
الكويت تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن

الكويت تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن
البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي السوداني

البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي السوداني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*