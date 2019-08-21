مستشار قانوني: يحق للزوجة الاشتراط في عقد النكاح منع سفر الزوج إلا بإذن خطي.. وفسخ عقد إذا أخل بذلك

المناطق - الرياض

أكد المستشار القانوني عبدالله آل معيوف، أنه يحق للزوجة في عقد النكاح اشتراط منع الزوج من السفر إلا بإذن خطي منها.

وأشار إلى أن الزوج إذا أخل بشروط الزوجة فلها الحق في فسخ عقد النكاح بلا عِوَض، وكذلك طلب المؤخر إن كان هناك مؤخر.

وأوضح أن كل شرط يعود على المرأة نفعه وفائدته ولها فيه مقصود لا ينافي مقصود النكاح، مثل ألا يتزوج عليها ونحوه، واستدلوا بقوله ﷺ (أحق ما أوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج) واشتراط المرأة في النكاح هو الأصل ويجوز كذلك للرجل قياساً على عقود المعاوضات.