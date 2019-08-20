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الفيصل يستقبل عضو هيئة تطوير المنطقة “السلطان”

الفيصل يستقبل عضو هيئة تطوير المنطقة “السلطان”

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سعود بن نايف يرعى “منتدى المقاولات” بغرفة الشرقية ديسمبر المقبل

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منطقة جازان

الفيصل يستقبل عضو هيئة تطوير المنطقة “السلطان”

الفيصل يستقبل عضو هيئة تطوير المنطقة “السلطان”
http://almnatiq.net/?p=764959
المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان.
واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى شرحٍ عن الخطط المستقبلية والهادفة لتحقيق التطوير الشامل في المجالات كافة وتوفير احتياجات محافظات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
فيما هنأ المهندس السلطان سموه بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام والذي جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة لكافة الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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