غرفة الأحساء تُطلق دبلوم (معلمات رياض الأطفال) للسيدات

تُطلق غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف برنامج دبلوم إعداد وتأهيل معلمات رياض الأطفال للنساء، ولفترة شهرين تقريبًا، بمعدل 75 ساعة، وذلك ابتداء من الأحد 02/01/1441هـ الموافق 01/09/2019م بمقر الغرفة الرئيسي.

ويهدف الدبلوم إلى تعريف المتدربات بأهمية رياض الأطفال وأهدافها، إلمام المتدربات بمراحل النمو المختلفة لمرحلة الحضانة ورياض الأطفال، أسس تطوير مجالات المعرفة عند الأطفال، توضيح طرق وأساليب توجيه السلوك وحل المشاكل التي تعترض المتدربة أثناء عملها، تمكين المتدربة من الإلمام بتنظيم البيئة الصفية ومعرفة متطلباتها بما يناسب المرحلة العمرية.

ويستهدف برنامج الدبلوم مديرات ومعلمات المعاهد ورياض الأطفال، خريجات الجامعات والكليات، وطالبات الثانوية العامة وكذلك العاملات في مجالات رياض الأطفال ومعلمات المدارس الأهلية، الاخصائيات النفسيات والاجتماعيات بالإضافة إلى المهتمات والراغبات في العمل في مجال رياض الأطفال والأمهات.

يُشار إلى أن برنامج الدبلوم يدعم كافة المعارف والمهارات والتقنيات الأساسية لتمكين المتدربات من تطوير الأداءين المهني والتربوي وكيفية التعامل مع طفل ما قبل المدرسة من خلال معرفة المحاور والقواعد الرئيسة لأهمية فترة ومرحلة رياض الأطفال وأهدافها وطرق تنظيمها.

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التأهيلية واللقاءات التوظيفية والدورات التدريبية التي تنفذها غرفة الأحساء بهدف تنمية وتطوير قدرات الشباب والشابات السعوديات ورفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعًا لسياسات وخطط توظيف أبناء المنطقة بمنشآت القطاعين العام والخاص.