احدث الأخبار

غرفة الأحساء تُطلق دبلوم (معلمات رياض الأطفال) للسيدات
أبرز المواد
 واشنطن: الضائقة المالية دفعت حسن نصر الله لطلب تبرعات
أبرز المواد
 الفيصل يستقبل عضو هيئة تطوير المنطقة “السلطان”
منطقة مكة المكرمة
 سعود بن نايف يرعى “منتدى المقاولات” بغرفة الشرقية ديسمبر المقبل
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يفتتح مركز عمليات الشبكة وأمن المعلومات
المنطقة الشرقية
 أمير جازان يهنىء الشاعر محمد يعقوب بحصوله على لقب “شاعر عكاظ”
منطقة جازان
 اعتماد مجمع الأمل بتبوك مركزاً تدريبياً لبرنامج الطب النفسي
منطقة تبوك
 سعوديون يستعرضون مهاراتهم الأبداعية في مسابقة المهارات العالمية
محليات
 بريطانيا: على “الانتقالي” الوقوف بصف الشرعية ضد الحوثي.. وعلى إيران التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية
أبرز المواد
 بعد مقطع لاعبة الـ”ريست”.. ناشطون يتساءلون: أين دور وزارة العمل في تنفيذ قرار عدم الاختلاط ؟
أبرز المواد
 المرصد السوري: قوات النظام السوري تواصل قصفها لمواقع بريف اللاذقية
أبرز المواد
 سعر برميل النفط يرتفع اليوم فوق 60 دولارا
أبرز المواد
غرفة الأحساء تُطلق دبلوم (معلمات رياض الأطفال) للسيدات

غرفة الأحساء تُطلق دبلوم (معلمات رياض الأطفال) للسيدات

أبرز المواد
واشنطن: الضائقة المالية دفعت حسن نصر الله لطلب تبرعات

واشنطن: الضائقة المالية دفعت حسن نصر الله لطلب تبرعات

أبرز المواد
الفيصل يستقبل عضو هيئة تطوير المنطقة “السلطان”

الفيصل يستقبل عضو هيئة تطوير المنطقة “السلطان”

منطقة مكة المكرمة
سعود بن نايف يرعى “منتدى المقاولات” بغرفة الشرقية ديسمبر المقبل

سعود بن نايف يرعى “منتدى المقاولات” بغرفة الشرقية ديسمبر المقبل

المنطقة الشرقية

غرفة الأحساء تُطلق دبلوم (معلمات رياض الأطفال) للسيدات

غرفة الأحساء تُطلق دبلوم (معلمات رياض الأطفال) للسيدات
http://almnatiq.net/?p=764967

تُطلق غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف برنامج دبلوم إعداد وتأهيل معلمات رياض الأطفال للنساء، ولفترة شهرين تقريبًا، بمعدل 75 ساعة، وذلك ابتداء من الأحد 02/01/1441هـ الموافق 01/09/2019م بمقر الغرفة الرئيسي.

ويهدف الدبلوم إلى تعريف المتدربات بأهمية رياض الأطفال وأهدافها، إلمام المتدربات بمراحل النمو المختلفة لمرحلة الحضانة ورياض الأطفال، أسس تطوير مجالات المعرفة عند الأطفال، توضيح طرق وأساليب توجيه السلوك وحل المشاكل التي تعترض المتدربة أثناء عملها، تمكين المتدربة من الإلمام بتنظيم البيئة الصفية ومعرفة متطلباتها بما يناسب المرحلة العمرية.

ويستهدف برنامج الدبلوم مديرات ومعلمات المعاهد ورياض الأطفال، خريجات الجامعات والكليات، وطالبات الثانوية العامة وكذلك العاملات في مجالات رياض الأطفال ومعلمات المدارس الأهلية، الاخصائيات النفسيات والاجتماعيات بالإضافة إلى المهتمات والراغبات في العمل في مجال رياض الأطفال والأمهات.

يُشار إلى أن برنامج الدبلوم يدعم كافة المعارف والمهارات والتقنيات الأساسية لتمكين المتدربات من تطوير الأداءين المهني والتربوي وكيفية التعامل مع طفل ما قبل المدرسة من خلال معرفة المحاور والقواعد الرئيسة لأهمية فترة ومرحلة رياض الأطفال وأهدافها وطرق تنظيمها.

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التأهيلية واللقاءات التوظيفية والدورات التدريبية التي تنفذها غرفة الأحساء بهدف تنمية وتطوير قدرات الشباب والشابات السعوديات ورفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعًا لسياسات وخطط توظيف أبناء المنطقة بمنشآت القطاعين العام والخاص.

روابط ذات صلة

واشنطن: الضائقة المالية دفعت حسن نصر الله لطلب تبرعات

واشنطن: الضائقة المالية دفعت حسن نصر الله لطلب تبرعات
أمين الشرقية يفتتح مركز عمليات الشبكة وأمن المعلومات

أمين الشرقية يفتتح مركز عمليات الشبكة وأمن المعلومات
سعود بن نايف يرعى “منتدى المقاولات” بغرفة الشرقية ديسمبر المقبل

سعود بن نايف يرعى “منتدى المقاولات” بغرفة الشرقية ديسمبر المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*