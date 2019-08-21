طلاب وخبراء سعوديون يستعرضون مهاراتهم الإبداعية في مسابقة المهارات العالمية في كازان الروسية غدا الخميس

المناطق_فتحيه عبدالله

يستعرض طلاب وخبراء سعوديون مهاراتهم الأبداعية في صيانة الطائرات ومهارة اللحام في مسابقة المهارات العالمية “World Skills” التي تعقد غداً الخميس 22 أغسطس الجاري في مدينة كازان الروسية وتستمر 5 أيام والتي يشارك بها ممثلون من 75 دولة على مستوى العالم بما فيها المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري “الجهة المشرفة على الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية في المملكة” قال: أن هذه المسابقة هي مسابقة عالمية تجرى كل عامين بين الدول المشاركة والتي بلغ عددها 75 دولة وإقليماً، يتنافس خلالها مشاركي هذه الدول على 56 مهارة، موضحا ” أن هذه المسابقة تجرى في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية من أجل تسويق التدريب التقني والمهني وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يمكن أن يحدثه التدريب التقني والمهني على المستوى العام والشخصي”.

وأوضح أن هذه المسابقة التي تعقد خلال الفترة من 22-27 أغسطس الجاري تهدف إلى نشر أهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين والقطاعات المختلفة، إضافة إلى شرف تمثيل المملكة في هذا المحفل العالمي.

وأعلن الدكتور التويجري أن المتأهلين من الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية لهذه المسابقة العالمية هم: المتسابق أدريس عبدالجليل الحجي من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض بعد أن حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في المسابقة السعودية التأهلية للمسابقة العالمية عن منطقة الرياض ، والمتسابق حسن حسين الراشد من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بعد أن حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في المسابقة السعودية المؤهلة على مستوى المنطقة الشرقية، والخبير في مجال مهارة صيانة الطائرات أبراهيم خالد يماني من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، والخبير في مجال مهارة اللحام المهندس غازي محمد المستنير من المعهد السعودي التقني لخدمات البترول.

وأكد الدكتور التويجري على أن الطلاب السعوديون أبهروا المشاركين في الدورات السابقة التقدير نظير أبداعاتهم المهارية سواء على مستوى المسابقة السعودية أو المسابقة العالمية، مشيراً إلى حصول الخبير المهندس أبراهيم خالد يماني على جائزة أفضل خبير في مهارة صيانة الطائرات في المسابقة التي أقيمت العام 2017م في أبو ظبي بدولة الأمارات العربية المتحدة.

يذكر أن مسابقة المهارات العالمية هي المسابقة العالمية الوحيدة على شاكلة الألعاب الأولمبية والتي أنطلقت في العام 1950 بعد أن دعا رئيس أتحاد العمال الأسباني بتنظيم أول مسابقة وطنية للمهن في مدريد.

ويشارك المتنافسون من مختلف أنحاء العالم فيما يقرب من 50 مسابقة مختلفة من مسابقات المهارات التي تقام كل سنتين وبمشاركة أكثر من 700 شاب وشابة ينتمون لأكثر من 75 دولة وأقليم بهدف تشجيع الشباب على ممارسة المهن.