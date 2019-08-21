تكليف عدد من المدراء لقيادة بعض المناصب الإدارية في بلدية القطيف

أصدر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني بناءً على الصلاحيات المخولة له و ما تقتضيه مصلحة العمل، قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدد من قيادات البلدية لقيادة بعض المناصب الإدارية بالبلدية والبلديات التابعة، لدعم الجهود التطويرية.

وتضمن القرار تكليف المهندس صلاح بن راسم الراشدي مديرا لإدارة ضبط الجودة، والمهندس صالح بن سعيد آل زعرر رئيسا لبلدية عنك، والمهندس حسين بن كاظم الناصر مستشارا لرئيس البلدية، والأستاذ حسين بن علي ال سالم مدرا لإدارة المشاريع المساندة، والمهندس زهير بن علي الغامدي مديرا لإدارة التخطيط العمراني.

وقد أعرب المكلفون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية على هذه الثقة والتي ستكون إن شاء الله دافعاً لمزيد من الجهد والعطاء، متمنين أن يكونوا عند حُسن الظن بارتقاء الخدمات، وتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية، سائلين الله عز وجل أن يعينهم على هذه الثقة لخدمة الوطن