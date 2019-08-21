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بلدية الجبيل تغلق 3 محطات وقود جزئيا لعدم التزامهم بلائحة تطوير المحطات

بلدية الجبيل تغلق 3 محطات وقود جزئيا لعدم التزامهم بلائحة تطوير المحطات

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بلدية الجبيل تغلق 3 محطات وقود جزئيا لعدم التزامهم بلائحة تطوير المحطات

بلدية الجبيل تغلق 3 محطات وقود جزئيا لعدم التزامهم بلائحة تطوير المحطات
http://almnatiq.net/?p=764977
المناطق_الجبيل

أغلقت بلدية محافظة الجبيل ثلاث محطات وقود بشكل جزئي بعد انتهاء المهلة المحددة لعدم التزامهم بلائحة تطوير المحطات، وذلك ضمن حملة تنفذها البلدية حالياً على عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمي “أبو حدرية” .

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية “طريق أبو حدرية”  تنفيذ العديد من الحملات لتحسين وتطوير المحطات، من خلال لجنة فنية وضعت خطة عمل تستهدف المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية، ومدى تطبيقها للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لـ 3 محطات، حيث تم إغلاق بعض مضخات الوقود بنسبة 50% من مضخات الوقود وبعض الأنشطة في المحطة.

وأبان المهندس نايف الدويش بأن الاشتراطات تتضمن التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء، كما تشترط توفير مُصليين للنساء والرجال، إضافة إلى العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة، مؤكدا أن الحملة مستمرة لحين معالجة جميع الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية .

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