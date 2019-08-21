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أمانة الشرقية: 3000 رجل نظافة يرتدون الزي الموحد الجديد في حاضرة الدمام

أمانة الشرقية: 3000 رجل نظافة يرتدون الزي الموحد الجديد في حاضرة الدمام

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أمانة الشرقية: 3000 رجل نظافة يرتدون الزي الموحد الجديد في حاضرة الدمام

أمانة الشرقية: 3000 رجل نظافة يرتدون الزي الموحد الجديد في حاضرة الدمام
http://almnatiq.net/?p=764979
المناطق_الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن استخدام الزي الجديد لرجال النظافة، في نطاق بلديات حاضرة الدمام، منذ بداية عيد الأضحى المبارك، والذي روعي في اختياره وفق إجراءات السلامة وملائمة للظروف المناخية للمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أنه تم ارتداء الزي الموحد لعدد ٣٠٠٠ رجل من رجال النظافة، وتوزيع مظلات رأسيه واقيه من أشعة الشمس، في بلديات حاضرة الدمام ( بلدية غرب الدمام، بلدية وسط الدمام، بلدية شرق الدمام )، لافتا الى أن الزي الموحد يتميز بسهولة التعرف على رجال النظافة أثناء توزيعهم في النطاق الخدمي للبلديات، حيث يكون لكل بلدية لون واحد.

وأشار الى أنه تم أيضا إعادة دهان آليات النظافة ووضع بعض العبارات التوعوية عليها للمحافظة على البيئة، والتي تقوم برفع النفايات من داخل مدينة الدمام لتحسين وتجميل تلك الآليات بما تتناسب مع طبيعة عملها.

وقال “الصفيان” أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الأمانة المجتمعية والتي تهدف الى توحيد الصورة البصرية في معالجة التشوه البصري.

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