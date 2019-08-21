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تعليم مكة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

تعليم مكة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

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تعليم مكة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

تعليم مكة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
http://almnatiq.net/?p=764983
المناطق_عادل الزهراني
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمركز التميز إلى المشاركة بفعاليات الدورة (٢٢) لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وذلك انطلاقاً من حرص الإدارة على استدامة التميز في كافة المحافل والمسابقات الدولية والعربية والخليجية لذا تهيب الإدارة على حث منسوبي ومنسوبات الإدارات والمكاتب والمدارس في المشاركة بالجائزة بمختلف فئاتها ( الطالب المتميز في المرحلة الثانوية ، المعلم المتميز ، المعلم فائق التميز ، المدرسة و الإدارة المدرسية المتميزة ، البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي).

علماً بأن آخر موعد للمشاركة في الجائزة سيكون يوم الاحد الموافق ٢٢/ ٢ / ١٤٤١هـ .

و أوضحت المؤسسةشروط ولوائح يجب التقيد بها عند المشاركة بالجائزة من خلال الشبكة العنكبوتية عبر الرابط www.ha.ae

الجدير بالذكر أشارت المؤسسة بضرورة قراءة واستيفاء الأدلة التفسيرية والإرشادات العامة لكل فئة من موقع المؤسسة مع التأكد من طباعة كافة الصفحات لطلب الترشيح لكل فئة مع تعبئة استمارة الترشيح المرفقة عاجلاً وإرسالها لمركز التميز لدعم ملف المرشحون وإرسالها على بريد المركز ( بنين _ بنات)داعيةً للجميع بالتوفيق والسداد ورفع اسم الوطن عالياً .

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