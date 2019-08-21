أمير الجوف يستقبل المهندس الشرعان ويستعرض المشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة

المناطق_عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

واستمع سموه لشرح عن سير العمل في الأمانة والبلديات التابعة, وشاهد عرضًا مرئيًا عن المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من المواقع، والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشدد الأمير فيصل بن نواف على أهمية تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والمعايير المعمول بها مع التأكيد على المتابعة من قِبل المختصين وعدم التأخير في تنفيذ المشاريع خاصة ما يمس المواطنين بشكل مباشر.