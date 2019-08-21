احدث الأخبار

6 سيدات يمثلن «الأخضر» في مونديال البولينغ ب «لاس فيغاس»
أبرز المواد
 وزير التعليم يكلف عددا من القيادات الإعلامية في الوزارة
أبرز المواد
 رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو
أبرز المواد
 سلطات الاحتلال تقرر هدم أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا
أبرز المواد
 غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين
أبرز المواد
 حقيقة إسقاط مناطيد والاعتداء على ركابها بالسكاكين في صلالة عمان
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل المهندس الشرعان ويستعرض المشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة
أبرز المواد
 طلاب وخبراء سعوديون يستعرضون مهاراتهم الإبداعية في مسابقة المهارات العالمية في كازان الروسية غدا الخميس
أبرز المواد
 تكليف عدد من المدراء لقيادة بعض المناصب الإدارية في بلدية القطيف
المنطقة الشرقية
 تعليم مكة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: 3000 رجل نظافة يرتدون الزي الموحد الجديد في حاضرة الدمام
أبرز المواد
 بلدية الجبيل تغلق 3 محطات وقود جزئيا لعدم التزامهم بلائحة تطوير المحطات
أبرز المواد
6 سيدات يمثلن «الأخضر» في مونديال البولينغ ب «لاس فيغاس»

6 سيدات يمثلن «الأخضر» في مونديال البولينغ ب «لاس فيغاس»

أبرز المواد
وزير التعليم يكلف عددا من القيادات الإعلامية في الوزارة

وزير التعليم يكلف عددا من القيادات الإعلامية في الوزارة

أبرز المواد
رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو

رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو

أبرز المواد
سلطات الاحتلال تقرر هدم أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا

سلطات الاحتلال تقرر هدم أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا

أبرز المواد

أمير الجوف يستقبل المهندس الشرعان ويستعرض المشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة

أمير الجوف يستقبل المهندس الشرعان ويستعرض المشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=764988
المناطق_عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

واستمع سموه لشرح عن سير العمل في الأمانة والبلديات التابعة, وشاهد عرضًا مرئيًا عن المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من المواقع، والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشدد الأمير فيصل بن نواف على أهمية تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والمعايير المعمول بها مع التأكيد على المتابعة من قِبل المختصين وعدم التأخير في تنفيذ المشاريع خاصة ما يمس المواطنين بشكل مباشر.

image1.jpeg

روابط ذات صلة

6 سيدات يمثلن «الأخضر» في مونديال البولينغ ب «لاس فيغاس»

6 سيدات يمثلن «الأخضر» في مونديال البولينغ ب «لاس فيغاس»
وزير التعليم يكلف عددا من القيادات الإعلامية في الوزارة

وزير التعليم يكلف عددا من القيادات الإعلامية في الوزارة
رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو

رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*