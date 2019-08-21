احدث الأخبار

رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو
أبرز المواد
 سلطات الاحتلال تقرر هدم أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا
أبرز المواد
 غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين
أبرز المواد
 حقيقة إسقاط مناطيد والاعتداء على ركابها بالسكاكين في صلالة عمان
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل المهندس الشرعان ويستعرض المشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة
أبرز المواد
 طلاب وخبراء سعوديون يستعرضون مهاراتهم الإبداعية في مسابقة المهارات العالمية في كازان الروسية غدا الخميس
أبرز المواد
 تكليف عدد من المدراء لقيادة بعض المناصب الإدارية في بلدية القطيف
المنطقة الشرقية
 تعليم مكة يدعو منسوبيه للمشاركة بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: 3000 رجل نظافة يرتدون الزي الموحد الجديد في حاضرة الدمام
أبرز المواد
 بلدية الجبيل تغلق 3 محطات وقود جزئيا لعدم التزامهم بلائحة تطوير المحطات
أبرز المواد
 حساب المواطن: 3.7 مليون مستفيد رئيس في دفعة أغسطس
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يستقبل المستشار في الديوان الملكي المهندس إبراهيم السلطان
أبرز المواد
رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو

رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو

أبرز المواد
سلطات الاحتلال تقرر هدم أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا

سلطات الاحتلال تقرر هدم أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا

أبرز المواد
غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين

غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين

أبرز المواد
حقيقة إسقاط مناطيد والاعتداء على ركابها بالسكاكين في صلالة عمان

حقيقة إسقاط مناطيد والاعتداء على ركابها بالسكاكين في صلالة عمان

أبرز المواد

رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو

رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو
TOPSHOT - Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo trains prior to the Italian Serie A football match Udi-nese Calcio vs Juventus FC at the Dacia Arena stadium in Udine on October 6, 2018. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
http://almnatiq.net/?p=764993
المناطق_وكالات

صرح لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو أن سوق الانتقالات في عالم كرة القدم الآن اختلف تماماً عما كان عليه في السابق، مؤكداً عدم اتفاقه مع هذه الاختلافات بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.

روابط ذات صلة

سلطات الاحتلال تقرر هدم أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا

سلطات الاحتلال تقرر هدم أكثر من 20 منشأة في محيط مخيم قلنديا
غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين

غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين
حقيقة إسقاط مناطيد والاعتداء على ركابها بالسكاكين في صلالة عمان

حقيقة إسقاط مناطيد والاعتداء على ركابها بالسكاكين في صلالة عمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*