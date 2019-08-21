رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو

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صرح لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو أن سوق الانتقالات في عالم كرة القدم الآن اختلف تماماً عما كان عليه في السابق، مؤكداً عدم اتفاقه مع هذه الاختلافات بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.