صرح لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو أن سوق الانتقالات في عالم كرة القدم الآن اختلف تماماً عما كان عليه في السابق، مؤكداً عدم اتفاقه مع هذه الاختلافات بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.
رونالدو: أي لاعب بدون إمكانيات يستطيع الانتقال بين الأندية مقابل 100 مليون يورو
TOPSHOT - Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo trains prior to the Italian Serie A football match Udi-nese Calcio vs Juventus FC at the Dacia Arena stadium in Udine on October 6, 2018. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
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