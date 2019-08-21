6 سيدات يمثلن «الأخضر» في مونديال البولينغ ب «لاس فيغاس»

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يغادر اليوم منتخب البولينغ السعودي (سيدات) للمشاركة في النسخة الـ6 من بطولة العالم للسيدات لأول مرة في تاريخ البولينغ السعودي. وستقام البطولة في لاس فيغاس من 22-31 أغسطس في صالة ساوث بوينت بلازا، بمشاركة 6 لاعبات هن: مشاعل العبدالواحد، غادة نمر، وأماني الغامدي (الرياض)، نهلة عدس، ومريم الدوسري (الخبر)، وهديل ترمين (جدة)، تحت إشراف المدرب البريطاني للمنتخب ماريو جوزيف. كما سيرافق البعثة السعودية رئيس الوفد بدر بن عبدالله آل الشيخ، ومديرة الفريق رزان بكر، وإداري الفريق وليد الدوسري، والإعلامي حمد الشغرود

يذكر أن الفريق المكون من 6 لاعبات بدأ معسكره الإعدادي في مدينة الرياض قبل البطولة وشارك في 3 بطولات محلية مفتوحة في الرياض، جدة، والخبر هذا العام. وسيشارك الفريق في منافسات الفردي، الزوجي، الثلاثي، والفرق

من جانبها، عبرت اللاعبة نهلة عدس عن هذه التجربة بقولها: «تمثيلي اليوم في هذا المحفل العالمي شرف كبير وإنجاز بحد ذاته، فهو حلم أن أقف بجانب بطلات العالم وهاهو الآن يتحقق بعد سنة من الجهد والعطاء بقيادة ودعم رئيس الاتحاد السعودي للبولينغ بدر آل الشيخ، فهو معنا كقائد مغامر متحدٍ يضعنا في مجال المنافسة لرؤية مشرقة حافلة بالإنجازات عربيا وعالميا». بينما تحدثت اللاعبة غادة نمر عن التصفيات في منطقة الرياض التي أهلتها للمشاركة، وقالت: «منذ بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم إلى نهايتها تمكنت من تحقيق المركز الأول في منطقة الرياض. وهذا شعور لا يوصف وحلم تحقق من حبي للعبة وممارستها مع أبنائي كهواية إلى الاحتراف والمشاركة في كأس العالم، أنا سعيدة جدا لمشاركتي في هذا الحدث العالمي والتاريخي وسنتمكن من تحقيق إنجاز في هذه البطولة. كما أشكر الاتحاد السعودي بكافة أعضائه على جهودهم وإتاحة هذه الفرصة لنا للمشاركة»

أما أماني الغامدي فتحدثت عن شغفها برياضة البولينغ وكيف أوصلتها للعالمية، فقالت: «البولينغ رياضة راقية تحتاج تركيزا وتدريبا وإصرارا ومهارات، وما نشهده اليوم من تمكين للمرأة ساهم كثيرا في وجودنا في كل المحافل المحلية والدولية، لذلك مشاعري لا توصف بتأهلي للمشاركة في كأس العالم، وممتنة لدعم وطننا الغالي والحبيب»

من جهتها، تحدثت مشاعل العبدالواحد التي حققت الميدالية البرونزية في بطولتين من بطولات الاتحاد النسائية في 2018 و2019 قائلة: «سعادتي لا توصف برؤية الحلم يتحقق وأنا أخطو خطوتي الأولى نحو هدفي. هو حلم يراودني منذ الطفولة، لذلك أنا فخورة بأني قد تأهلت من ضمن أفضل لاعبات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة العالم وهي فرصة ثمينة، وأنا محظوظة بأنه سيكون لي الشرف أن ألعب مع محترفين من جميع الدول وهذا يعطيني ثقة ويكسبني خبرة في مسيرتي الرياضية للبولينغ، وسيكون وجودنا مشرفا وإيجابيا ومثمرا حتى لباقي اللاعبات ودافعا لهن للتقدم». أما اللاعبة هديل ترمين التي تعتبر من اللاتي انضممن أخيرا للاتحاد وأثبتت التزامها بحرصها على تطوير مهاراتها في فترة قصيرة، فقالت: «أشعر بالسعادة والفخر أيضا لتمثيل بلدي السعودية أولا ومدينتي ثانيا، كوني الوحيدة المتأهلة من مدينة جدة، وأسعى للوصول إلى المراتب المتقدمة في البطولة، كما أتقدم بالشكر للاتحاد السعودي للبولينغ على إتاحة الفرصة لي للانضمام إلى تصفيات كأس العالم». كما عبرت اللاعبة مريم الدوسري التي حصلت على ميدالية برونزية في بطولة الاتحاد في 2018 عن فرحتها، وقالت: «أنا ممتنة وفخورة لحصولي على هذه الفرصة، وتأهلي للمشاركة في البطولة لتمثيل المملكة في كأس العالم اعتبره شرفا كبيرا، أنا متحمسة للغاية وسأسعى لتقديم أفضل ما لدي»