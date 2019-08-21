غداً انطلاق دوري المحترفين بمواجهتين

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تنطلق غدا (الخميس) منافسات النسخة الجديدة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019 -2020

ويدشن بطل النسخة الماضية النصر مواجهات الجولة الافتتاحية من المسابقة عندما يستقبل على استاد الملك فهد الدولي في الرياض فريق ضمك الوافد الجديد لدوري المحترفين، فيما يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مباراة الأهلي ونظيره العدالة في ثاني لقاءات اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للدوري

ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديدة للدوري هي الأقوى والأضخم في تاريخ البطولة، وذلك بعد الدعم الكبير الذي حظيت به الأندية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وتعد هذه النسخة من البطولة هي الثانية عشرة، بعد أن تم إقرار دوري المحترفين بنظام الاحتراف الكامل في موسم (2009-2008)

هام – الرياض : ذكرت مصادر أن إدارة نادي النصر اعتذرت عن تسليم كأس دوري محمد بن سلمان الذي فاز به النادي في الموسم الماضي، لعرضه في حفل تدشين النسخة الجديدة من الدوري المقام الليلة. وبررت إدارة النصر اعتذارها عن تسليم الكأس، وفقاً لـ “الرياضية”، بحجة أنه “ملك للنادي” ولن

هام – الرياض : كشفت الهيئة العامة للرياضة، عن استعداداتها لانطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين، للموسم الجديد (2019- 2020)، مشيرة إلى عمليات التطوير التي شهدتها الملاعب لتكون بمستوى الحدث. ولفتت الهيئة إلى حجم عمليات التطوير على مستوى الملاعب سواء في المضامير أو غرف اللاعبين والمراكز

هام – الرياض : تتطلع جماهير كرة القدم السعودية إلى مزيد من الإثارة والمتعة خلال فعاليات الموسم الجديد للدوري السعودي (2019 / 2020) التي تنطلق يوم الخميس المقبل بمشاركة 16 ناديا مثلما كان عليه الحال في الموسم الماضي. وللموسم الثاني على التوالي، بمسمى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”