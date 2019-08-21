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“العدل” تُدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في الأردن والإمارات

“العدل” تُدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في الأردن والإمارات
http://almnatiq.net/?p=765012
المناطق_الرياض

طبقت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الخارجية، نظام إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارة المملكة وقنصلياتها في الأردن والإمارات.

يأتي ذلك استكمالاً لخطة الوزارة نحو التحول الرقمي بتوجيه ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ومنها تفعيل نظام إصدار الوكالات الإلكترونياً، الذي دشن أواخر شهر ذو القعدة الفائت من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؛ ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات السابقة، حيث بدأ تطبيق الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في جمهورية مصر العربية.

كما يأتي النظام الجديد ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين، والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

يذكر أن إصدار الوكالة في السابق كان من السفارات والقنصليات ورقياً، ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً، بينما أصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.

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