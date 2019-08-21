مدير تعليم محافظة المجمعة يرأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

المناطق_فلاج الشعيفاني

ترأس سعادة مدير التعليم بمحافظة المجمعة د. صالح الربيعه صباح اليوم الأربعاء 20/12/1440هـ الإجتماع الثامن للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1441هــ بحضور مساعدا مدير التعليم للشؤون التعليمية أ/ أحمد العبدالوهاب و أ/ نوره الركبان وأمين إدارة التعليم “أمين اللجنة ” أ . سعد البريك ومديري مكاتب التعليم والإدارات والأقسام وقادة المدارس أعضاء لجنة الاستعداد , وعبر البث المباشر بالدائرة التلفزيونية للقاعة النسائية، وذلك لمناقشة متطلبات وواقع الاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤١ﮪ .

وهنأ سعادة مدير التعليم خلال إفتتاحه الاجتماع القيادة الرشيدة على نجاح موسم الحج , وقدم شكره وتقديره للكشافة المشاركين في الحج وجميع العاملين خلال الإجازة الصيفية في جميع أقسام الإدارة.

كما أكد في كلمته على ضرورة المتابعة المستمرة لمحاور الاستعداد والعمل على رفع نسب الجاهزية في وقت مبكر والمساهمة في إنجاح البداية الجادة للعام الدراسي 1441هـ ودفع عجلة تنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشود،، لنجني بذلك ثمرة مردودها الإيجابي من خلال تظافر جهود الجميع، والتي سينعكس أثرها على نحو واضح على الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وبما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تولي التعليم جلّ اهتمامها في سبيل توفير مقومات النجاح له لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل إنما يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وأكد سعادته خلال الإجتماع على ضرورة تقديم التقارير الميدانية من قبل اللجان المكلفة بتنفيذ مهامها قبل وقت مبكر من انطلاقة العام الدراسي الجديد , وعلى ضرورة استثمار مهارات الطلبة وأفكارهم وجهود المعلمين والمعلمات وكل ما له علاقة بالعملية التعليمية في وضع الخطط لتحقيق الطموحات الوطنية وأهدافها، مبينًا أن تطوير التعليم والارتقاء به يتحقق من خلال التكامل بين المدرسة والبيت وتوحيد الجهود لتحقيق ما نصبو إليه ، لإعداد جيل جاهز لتحديات المستقبل.

وأوضح أمين الإدارة الأستاذ سعد البريك أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه من برامج ومشروعات وتجهيزات للعام الدراسي 1441هـ وعرض لأعضاء اللجنة حول ماتم تنفيذه من خطط للعام الدراسي 1441هـ .

كما بين أن الإجتماع تطرق لعدة محاور من أهمها/

نسبة الطلاب الذين تم قبولهم في الصف الأول الابتدائي

-برنامج اليوم الدراسي الأول لبداية جادة.

-خطة الشؤون التعليمية لتقرير نواتج التعلم.

– الخطة الإعلامية للعودة للمدارس والطفولة المبكرة.

– نسبة الانجاز في مشروع الطفولة المبكرة ومتطلبات التنفيذ

-الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني

– نسبة الانجاز في المباني المدرسية الخاضعة للترميم والتأهيل والإضافات

– تقرير عن المدارس المضمومة

-التجهيزات المدرسية

-نسبة وصول الكتب الدراسية لمستودعات الإدارة.

-الخطة الزمنية لتوزيع الكتب الدراسية على المدارس.

– الميزانية التشغيلية للمدارس المستلزمات التعليمية، النشاط)

-نسبة الانجاز لأعمال الصيانة والنظافة

-تسديد الاحتياج من المعلمين والمعلمات

-النقل المدرسي

وفي ختام الإجتماع أكد سعادة مدير التعليم على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الأقسام المعنية في عملية الاستعداد، بما يضمن استقبال أمثل لأبنائنا الطلاب والطالبات في بيئة تربوية وتعليمية متكاملة، وتهيئة الأجواء المناسبة للمعلمين والمعلمات لأداء دورهم التربوي والتعليمي المتكامل مع بداية العام الدراسي بما يضمن اكتمال منظومة العملية التربوية والتعليمية من كوادر فنية وتجهيزات مدرسية حديثة وفق توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة يحفظهم الله.